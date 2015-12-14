Составлен рейтинг самых популярных женских автомобилей России

Правда, в рейтинг самых популярных автомашин у прекрасной половины человечества вошли только иномарки. А вот отечественная LADA Kalinа совсем немного не добрала голосов для того, чтобы попасть в ТОП-10. В результате наша модель оказалась лишь на 12-ом месте.