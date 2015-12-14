Составлен рейтинг самых популярных женских автомобилей России
14 декабря 2015, 08:55ТранспортАлександра Логинова
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Этот список составили на основе мониторинга российского авторынка, который провели в виде онлайн-опроса. В рамках проводимого опроса учитывались ответы в пользу компактных автомобилей, пользующиеся наибольшим спросом у российских женщин.
Правда, в рейтинг самых популярных автомашин у прекрасной половины человечества вошли только иномарки. А вот отечественная LADA Kalinа совсем немного не добрала голосов для того, чтобы попасть в ТОП-10. В результате наша модель оказалась лишь на 12-ом месте.
Первое место в списке самых востребованных женских автомашин занимает Kia Picanto. На второй строчке стоит модель Nissan Juke. А замыкает пьедестал почета автомобиль Hyundai Solaris.
Кроме того, отметим, что эта машина лидирует и в рейтинге популярности на авторынке России. Также в «десятку» самых востребованных «женских» автомобилей вошли: Ravon Matiz, Mazda3, Audi A1, Toyota RAV4, Mini Hatch, Ford Fiesta, а также Fiat 500.
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