Мост за 94 млн рублей будет построен через реку Нейва на территории ГГО

В контракте на сайте госзакупок указано, что подрядчик должен выполнить работы по строительству мостового перехода через р. Нейва на км 2+640 автомобильной дороги «Подъезд к с. Дрягуново от км 27+480 а/д с. Николо-Павловское - с. Петрокаменское - г. Алапаевск» на территории Горноуральского городского округа.

Согласно техническому заданию, проектная документация была разработана еще в 2000 году, однако к строительству приступят лишь спустя 19 лет. Сметный расчет датируется 2014 годом, перерасчет произведен в 2018 году. Подрядчик должен провести инженерно-геодезические работы, строительство моста с железо-бетонными опорами через реку, уложить асфальтовое покрытие на прилегающей дороге, благоустроить территорию.

Протяженность автодороги составит 560 метров, ширина земляного полотна – 2 метра, дорога должна состоять из двух полос, мост через Нейву будет 79 метров в длину, протяженность трассы освещения составит 315 метров, мощность наружного освещения – 1,43 кВт.

Начало выполнения работ – со дня заключения контракта. Окончание выполнения работ –30 декабря 2019 года.