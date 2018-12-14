Топливный кризис? Автолюбители Нижнего Тагила испытали сложности на заправках
Сложности с приобретением дизельного топлива на заправках Нижнего Тагила возникли у автомобилистов в начале декабря.
Один из автолюбителей в Нижнем Тагиле 2 декабря не смог приобрести дизельное топливо на заправке «Уралконтрактнефть» на Черноисточинском шоссе.
Вопрос: что происходит в городе с дизельным топливом? На «Уралконтрактефти» отказали в продаже, сказали, что отпускают только по смарт-картам,рассказал мужчина редакции TagilCity.ru.
С похожей проблемой столкнулись его друзья. Со слов автолюбителя, его товарищи приехали на автозаправочную станцию компании «Лукойл». Там им сообщили, что продажа дизеля лимитирована.
Сказали, что не более 50 литров в одни руки,говорит тагильчанин.
По телефону горячей линии «Лукойла» информацию о каких-либо сложностях не подтвердили, но обещали провести проверку, сообщив, что проблемы могут быть связаны с одной конкретной заправкой.
В компании «Уралконтрактнефть» подтвердили, что на их заправках сложности с топливом были.
У нас был коридор в течение небольшого времени, когда были с дизелем сложности из-за проблем с топливом в целом по России, сейчас ситуация нормализовалась,отметил собеседник редакции.
Проблемы с топливом возникли в конце ноября - начале декабря и в других регионах России. Так, об отсутствии топлива или о лимитированной продаже сообщали в интернете жители Сибири и Крыма.
Эксперты считают, что проблемы могли возникнуть из-за стабилизации цен на топливо.
Соглашение о заморозке цен на топливо до марта 2019 года привело к снижению продаж топлива крупными компаниями независимым АЗС,цитирует экспертов «Коммерсант».
Еще одним из факторов, повлиявших на нехватку топлива в регионах, могли стать некоторые бюрократические моменты.
Чтобы возить топливо в автоцистернах, необходимо получать разрешение в рамках международного соглашения ДОПОГ. C начала января 2018 года в России действует приказ МВД №900, который для получения «допога», в числе прочего, обязывает перевозчиков топлива иметь на руках два свидетельства. Но, внедряя европейскую практику, российские власти не создали реестр предприятий, которые выдают два упомянутых сертификата, сообщили эксперты.
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