Топливный кризис? Автолюбители Нижнего Тагила испытали сложности на заправках

Один из автолюбителей в Нижнем Тагиле 2 декабря не смог приобрести дизельное топливо на заправке «Уралконтрактнефть» на Черноисточинском шоссе.

Вопрос: что происходит в городе с дизельным топливом? На «Уралконтрактефти» отказали в продаже, сказали, что отпускают только по смарт-картам,рассказал мужчина редакции TagilCity.ru.

С похожей проблемой столкнулись его друзья. Со слов автолюбителя, его товарищи приехали на автозаправочную станцию компании «Лукойл». Там им сообщили, что продажа дизеля лимитирована.

Сказали, что не более 50 литров в одни руки,говорит тагильчанин.

По телефону горячей линии «Лукойла» информацию о каких-либо сложностях не подтвердили, но обещали провести проверку, сообщив, что проблемы могут быть связаны с одной конкретной заправкой.

В компании «Уралконтрактнефть» подтвердили, что на их заправках сложности с топливом были.

У нас был коридор в течение небольшого времени, когда были с дизелем сложности из-за проблем с топливом в целом по России, сейчас ситуация нормализовалась,отметил собеседник редакции.

Проблемы с топливом возникли в конце ноября - начале декабря и в других регионах России. Так, об отсутствии топлива или о лимитированной продаже сообщали в интернете жители Сибири и Крыма.

Эксперты считают, что проблемы могли возникнуть из-за стабилизации цен на топливо.

Соглашение о заморозке цен на топливо до марта 2019 года привело к снижению продаж топлива крупными компаниями независимым АЗС,цитирует экспертов «Коммерсант».

Еще одним из факторов, повлиявших на нехватку топлива в регионах, могли стать некоторые бюрократические моменты.