Назван самый «исторический» дорожный объект Нижнего Тагила

Назван самый «исторический» дорожный объект Нижнего Тагила
Назван самый «исторический» дорожный объект Нижнего Тагила
Сегодня, 09:19ТранспортФото: 1MI
Самым «историческим» дорожным объектом Нижнего Тагила стала улица Декабирстов. До революции она носила название Большая Поперечная. В рамках нацпроекта БКАД здесь заменен асфальт, сделан тротуар, отремонтированы колодцы и появились съезды к домам.

Также минтранспорта совместно с администрациями Екатеринбурга и Нижнего Тагила были выделены «самый народный» и «самый протяжный» объекты, отремонтированные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году, сообщает департамент информационной политики.

Так, «самым народным» стала дорога и путепровод на улице Блюхера в Екатеринбурге. Тут был проведен ремонт на участке длиной в полтора километра. Кроме того, дорожники заменили деформационные швы, восстановили гидроизоляцию, заменили дорожное покрытие и сделали бордюры.

В режиме онлайн десятки тысяч жителей Свердловской области следили за ходом работ. Также объект был под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева.

«Самым протяженным» назван участок дороги Нижние Серги — Михайловск — Арти. Длина составила 7,5 километра и это самое большое расстояние, которое ремотировалось в рамках БКАД. В ходе работ использовалась техника, которая не позволяет частицам смеси расслаиваться и сохраняет ее температуру. Это позволяет укладывать асфальтобетон ровным слоем.

В общей сложности в Свердловской области в рамках нацпроекта БКАД отремонтировано 167 километров дорог.

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