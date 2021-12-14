Пешеходный тротуар и остановка появятся на сельских территориях под Нижним Тагилом

Остановка будет обустроена на улице Солнечная в поселке Леневка. В частности, подрядчику предстоит убрать старую остановку, обустроить подъезд и разворотную площадку, поставить новый павильон, ограждения, скамейки и урны. Кроме того, должны быть установлены новые дорожные знаки.