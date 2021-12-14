Пешеходный тротуар и остановка появятся на сельских территориях под Нижним Тагилом

Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения Горноуральского городского округа до 2028 года».
Планируется отремонтировать тротуары в селе Николо-Павловское от улицы Новая, 4 до магазина «Магнит», а также от улицы Ленина, 109 до улицы Береговая.
Остановка будет обустроена на улице Солнечная в поселке Леневка. В частности, подрядчику предстоит убрать старую остановку, обустроить подъезд и разворотную площадку, поставить новый павильон, ограждения, скамейки и урны. Кроме того, должны быть установлены новые дорожные знаки.
Все работы следует провести с 1 мая по 1 сентября 2022 года. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 22 декабря 2021 года.