Воющие лазеры будут выявлять нарушителей габаритов на свердловских трассах

Предупреждающие устройства в виде электронных планок перед пешеходными мостами в случаях нарушения будут включать звуковую и световую сигнализацию.
Наземные пешеходные переходы на трассах региона построены на высоте пять метров над дорогой. Принято решение, строить конструкции чуть выше нормативов, пишет Е1 со ссылкой на Уралуправтодор.
Напомним, в конце апреля 2021 года на ЕКАД водитель негабаритной фуры MAN снес пешеходный мост и скрылся. Мужчина был задержан, в отношении него было составлено пять административных протоколов за нарушение ПДД и повреждение конструкции.