Воющие лазеры будут выявлять нарушителей габаритов на свердловских трассах

Воющие лазеры будут выявлять нарушителей габаритов на свердловских трассах
Воющие лазеры будут выявлять нарушителей габаритов на свердловских трассах
Сегодня, 18:58ТранспортФото: pixabay.com
С целью предупреждения обрушения пешеходных мостов негабаритными фурами с 2022 года на свердловских трассах начнут устанавливать специальные лазеры.

Предупреждающие устройства в виде электронных планок перед пешеходными мостами в случаях нарушения будут включать звуковую и световую сигнализацию.

Наземные пешеходные переходы на трассах региона построены на высоте пять метров над дорогой. Принято решение, строить конструкции чуть выше нормативов, пишет Е1 со ссылкой на Уралуправтодор.

Напомним, в конце апреля 2021 года на ЕКАД водитель негабаритной фуры MAN снес пешеходный мост и скрылся. Мужчина был задержан, в отношении него было составлено пять административных протоколов за нарушение ПДД и повреждение конструкции.

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