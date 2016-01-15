В Нижнем Тагиле активисты провели осмотры нескольких мостов: им также требуется ремонт (ФОТО)

Никита Чапурин, председатель общественного движения «Тагил без ям», описал увиденное редакции TagilCity.ru.

Особо хочу заострить внимание на двух мостах. Это Горбатый мост и автомобильный мост на улице Красноармейская. Горбатый мост чистится очень плохо. Есть фотография, на которой спуск лестницы представляет собой скорее горку, с которой нужно скатываться. На мосту по Красноармейской заужение проезжей части, снежные валы. В тот день, когда закроют основной мост на Фрунзе через реку Тагил, на мосте-дублёре подобные вещи недопустимы. Там и так будет напряженная ситуация с движением, если ещё будет снег и заужение проезжей части, то это будет создавать дополнительную опасность для водителей.

Журналист редакции TagilCity.ru отправился к мосту на улице Красноармейская и заметил, что пешеходный мост тоже испытывает трудности с чисткой. Несмотря на то, что несколько дней назад его очистили от снега, к сегодняшнему дню на нижних секциях ступеней наросли и отполировались ногами пешеходов опасные снежные наросты. И если при подъёме они не очень мешают, то при спуске возникает сильное чувство, что вот-вот упадёшь.

Мост на улице Космонавтов внешне выглядит неплохо, не в последнюю очередь благодаря засыпавшему недостатки снегу. Однако тагильчане помнят, что без снега поверхность пешеходной части оставляет желать лучшего: она сплошь покрыта ямами. Никита Чапурин считает, что пора этим заняться:

Я планирую инициировать несколько новых ремонтов на улицах Верхняя Черепанова и Выйская. Также я хотел, чтобы отремонтировали пешеходную часть моста, который соединяет улицы Победы и Космонавтов, потому что там уже давно произошло обрушение пешеходных частей. Нужно всё ремонтировать, обслуживать этот мост.

Стоит добавить про мост на улице Фрунзе. Журналист редакции побывал и на этом мосту и увидел там дыры на пешеходной части: их даже снег не мог закрыть.

Как помнят тагильчане, мост на Фрунзе будет закрыт уже через месяц, поэтому вероятность того, что дыры буду на это время как-нибудь закрыты, чтобы кто-нибудь случайно не пострадал, стремится к нулю. Потерпит.