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В Нижнем Тагиле активисты провели осмотры нескольких мостов: им также требуется ремонт (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле активисты провели осмотры нескольких мостов: им также требуется ремонт (ФОТО)

15 января 2016, 12:10ТранспортДенис Таратонов
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