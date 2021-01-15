На дорогах Свердловской области появятся 118 новых камер видеофиксации в 2021 году

На дорогах Свердловской области появятся 118 новых камер видеофиксации в 2021 году

Сегодня, 16:27ТранспортPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области на 188 участках автодорог установят 118 камер фиксации за 2021 год.

65 из 118 камер будут установлены в Екатеринбурге, пишет «Областная газета» со ссылкой на руководителя Центра автоматической фиксации нарушений ГИБДД Дмитрия Кузнецова.

На федеральных трассах планируется установка 14 комплексов фиксации нарушений, а на трассах Свердловской области - 18. Кроме того, три камеры установят на железнодорожных переездах. На ЕКАД заработают восемь камер.

На текущий момент на Среднем Урале действуют 352 комплекса фиксации нарушений. Из них почти 200 - установлены стационарно, а 153 - передвижные.

Как заявил на пресс-конференции заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, за минувший 2020 году в регионе были составлены административные материалы почти по 3,76 миллиона нарушений. Их выявили камеры автоматической фиксации.

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