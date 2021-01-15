На дорогах Свердловской области появятся 118 новых камер видеофиксации в 2021 году

Как заявил на пресс-конференции заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, за минувший 2020 году в регионе были составлены административные материалы почти по 3,76 миллиона нарушений. Их выявили камеры автоматической фиксации.