О смертельно опасной погоде предупреждает ГИБДД Екатеринбурга

О смертельно опасной погоде предупреждает ГИБДД Екатеринбурга
О смертельно опасной погоде предупреждает ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня, 11:23ТранспортФото: 1MI

ГИБДД Екатеринбурга предупреждает об опасной погоде

В связи с непогодой ГИБДД Екатеринбурга обратилось с экстренным обращением к автомобилистам и пешеходам.

15 и 16 января в регионе ожидается теплая погода, снег и сильный ветер, скорость которого в порывах может достигать 18 метров в секунду. Такие условия значительно повышают риск ДТП и создают опасность для всех участников дорожного движения.

ГИБДД просит водителей во время снегопада увеличивать дистанцию, аккуратно совершать любые маневры и снижать скорость в слуае, если на дороге появляются пешеходов.

Пешеходам же стоит переходить дорогу только по специальным переходам, убедившись, что дорога безопасна, сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

Сюжеты:
Екатеринбург
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