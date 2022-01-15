О смертельно опасной погоде предупреждает ГИБДД Екатеринбурга

15 и 16 января в регионе ожидается теплая погода, снег и сильный ветер, скорость которого в порывах может достигать 18 метров в секунду. Такие условия значительно повышают риск ДТП и создают опасность для всех участников дорожного движения.
ГИБДД просит водителей во время снегопада увеличивать дистанцию, аккуратно совершать любые маневры и снижать скорость в слуае, если на дороге появляются пешеходов.
Пешеходам же стоит переходить дорогу только по специальным переходам, убедившись, что дорога безопасна, сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.