Из-за закрытия моста на ул. Фрунзе появились новые дорожные знаки и сменился режим работы светофоров (ФОТО)

Об этом сегодня редакции TagilCity.ru стало известно от общественника Никиты Чапурина, который проверил ситуацию на новом мосту по ул. Красноармейская.

Итак, что было сделано для упрощения движения транспорта:

Также рассматривается вариант установки знака, запрещающего поворот налево на новый мост со стороны улицы Серова по направлению движения от Островского до Пархоменко.

Для того чтобы повернуть на мост, нужно будет проехать по кольцу. Это защитит участок от пробок из-за предоставления преимущества встречным автомобилям. Если ехать на Красноармейскую с Газетной - никаких проблем нет. Думаю, это нужно было сделать сразу же сказал общественник.

Тагильчане, а как прошел ваш первый день закрытия моста по ул. Фрунзе? Стояли в пробках?