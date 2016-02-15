Пробки и снежные баррикады: в Нижнем Тагиле началась реконструкция моста на ул. Фрунзе (ФОТО)

Сегодня утром TagilCity.ru рассказал о том, что мост на ул. Фрунзе официально перекрыт. Журналисты TagilCity.ru побывали на месте работ, чтобы увидеть то, как реализуется перекрытие.

Рабочие с обеих сторон моста заканчивают работу над заборами. Однако правда в том, что до весны в заборах не будет необходимости. Улица надёжно блокирована искусственными снежными завалами в человеческий рост.

Учитывая недавние проблемы Нижнего Тагила с утилизацией снега, решение выглядит умным, хоть и неэстетичным.

Пешеходы продолжают движение по мосту как ни в чем не бывало. Велосипедисты, кажется, только рады перекрытию.

А вот автолюбителям сейчас приходится искать пути объезда. Несмотря на то что на ул. Серова были размещены знаки, предупреждающие о невозможности поворота направо, некоторые водители их не замечают, но вид снежных баррикад и суетящихся рабочих напоминает им о необходимости искать другую дорогу.

Впрочем, совсем необязательно что-то искать. Администрация города опубликовала изменённую схему движения транспорта. Согласно которой, транспортный поток с моста на ул. Фрунзе должен быть перенаправлен на новый мост на ул. Красноармейская.

О том, насколько успешно новый мост справится со своей функцией - расскажет портал TagilCity.ru.

Во время масштабных ремонтных работах часто требуется специальная техника. Самым простым и недорогим решением в данной ситуации является спецтехника в аренду.