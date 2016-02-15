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Пробки и снежные баррикады: в Нижнем Тагиле началась реконструкция моста на ул. Фрунзе (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пробки и снежные баррикады: в Нижнем Тагиле началась реконструкция моста на ул. Фрунзе (ФОТО)

15 февраля 2016, 11:55ТранспортПавел Щербина
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