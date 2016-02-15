В Нижнем Тагиле закрыт мост по ул. Фрунзе (ФОТО)

Ехал утром через Серова мимо нового моста на Красноармейской - машин море, все путаются, как там проезжать, -- рассказывает TagilCity.ru автомобилист Сергей.

Транспортные проблемы в связи с реконструкцией нового моста не предрекал только ленивый, поэтому пробки на этом участке дороги не стали чем-то неожиданным.

По новому мосту на ул. Красноармейской лучше не ездить: он не справляется с потоком транспорта, улицы Чёрных и Красноармейская от моста до ул. Космонавтов стоит! -- так описал сегодняшнее утро тагильчанин Алексей.

На данный момент известно, что специалисты будут следить за ситуацией на новом мосту и, при необходимости, будут предпринятые дополнительные меры.

Сегодня городские активисты также планируют побывать на проблемном участке в вечерний час пик:

Мы договорились с Геннадием Мальцевым [Глава Ленинского района - прим. ред.], что о серьезных проблемах будем сразу сообщать говорит Никита Чапурин.

Конечно, первые несколько дней или недель будут непростыми для тагильских автолюбителей: не все даже помнят о том, что мост закрыт. Кто-то по привычке едет направо, упирается в знаки и заграждения и удивленно разворачивает авто.

Это временно, горожане привыкнут также, как привыкли и к новым транспортным развязкам на Восточном-Фестивальной или на Красногвардейской-Заводской. Как будет проходить строительство нового моста на ул. Фрунзе вы можете следить в новостях и фотоотчетах на TagilCity.ru.