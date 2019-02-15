«Бархатный» путь для трамваев: испытания рельсошлифователя прошли в Нижнем Тагиле

Тагильчане, живущие вдоль трамвайных путей, не раз жаловались на шум. На данном участке путей ремонт не проводился уже много лет. Об этом рассказал директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Первые испытания признаны успешными. Мы обработали около 50 метров рельсов, устранив волнообразный износ их верхней части. Можно сказать, что плавный ход трамвайных поездов на данном участке восстановлен, пояснил Игорь Темнов.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, если будет принято положительное решение о шлифовке путей, то в Нижнем Тагиле этой процедуре подвергнутся около 20 км путей. С помощью шлифовки можно увеличить срок службы рельсов на 30%. Также после ее проведения снизится уровень шума и вибрации, уберутся изъяны рельсов, расположенные на поверхности.