Тагильчан просят убирать машины с обочин на время работы снегоуборочной техники
В Нижнем Тагиле с 14 по 17 февраля будет проходить расчистка дорог в усиленном режиме. Горожан просят на время расчистки не парковать машины по адресам, где запланирована работа техники.
После инспекции по качеству уборки дорог, проведенной главой города, было принято решение об усиленной уборке дорог и обозначены наиболее проблемные территории. Техника будет работать, в том числе, в выходные дни.
Мы обращаемся с просьбой к водителям не оставлять на стоянку на ночь автотранспорт на дорогах, где проводится уборка снега. Свободная проезжая часть напрямую влияет на качество работ. Автомобили, припаркованные не по правилам и мешающие расчистке улиц, будут эвакуироваться,обратился к гражданам Владимир Юрченко.
Днем 15 февраля будут расчищены дороги по адресам:
- Ул. Садовая (от Заводской до Вокзала);
- Ул. Дружинина-Тагилстроевская;
- Ул. Октябрьской революции (от Заводской до Строителей);
- Ул. Островского;
- Ленинградский проспект (от Зари до Юности);
- Ул. Тимерязева.
Ночью 15 февраля будут расчищены:
- Ул. Береговая-Ударная;
- Уральский проспект;
- Ул. Пархоменко;
- Ул. Красноармейская;
- Ул. Газетная;
- Пр.Дзержинского (от Ленинградского до Ильича);
- Ул. Энтузиастов.
16 февраля тагильчан просят не парковать машины по адресам:
- Ул. Б.Окуджавы;
- Ул. Юности;
- Пр. Вагоностроителей;
- Ул. Радистов;
- Ул. Глеба Успенского;
- Ул. Сибирская;
- Валегин Бор.
Ночью 16 февраля уборочная техника проедет по улицам:
- Ул. Восточная;
- Ул. Жуковского;
- Ул. Ильича;
- Ул. Правды.
Днем 17 февраля автомобилистов просят не парковаться на улицах:
- Ул. Кирова;
- Ул. Черных;
- Ул. Днепровская;
- Ул. Кирова;
- Ул. Тагильская;
- Ул. Гвардейская;
- Черноисточинское шоссе.
Ночью 17 февраля будут вестись снегоуборочные работы по адресам:
- Ул. Газетная;
- Ул. Пархоменко;
- Ул. Бобкова;
- Ул. Красноармейская;
- Ул. Зари;
- Ул. Басова.