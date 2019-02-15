Тагильчан просят убирать машины с обочин на время работы снегоуборочной техники

После инспекции по качеству уборки дорог, проведенной главой города, было принято решение об усиленной уборке дорог и обозначены наиболее проблемные территории. Техника будет работать, в том числе, в выходные дни.

Мы обращаемся с просьбой к водителям не оставлять на стоянку на ночь автотранспорт на дорогах, где проводится уборка снега. Свободная проезжая часть напрямую влияет на качество работ. Автомобили, припаркованные не по правилам и мешающие расчистке улиц, будут эвакуироваться,обратился к гражданам Владимир Юрченко.