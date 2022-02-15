Дороги в селе Покровское и поселке Молодежный летом отремонтирует компания из Тагила

ООО «Аэродромдорстрой» работает с 2017 года и зарегистрировано в Нижнем Тагиле. Директор предприятия — Евгений Новоселов. Компания становилась подрядчиком в государственных контрактах 27 раз. В 2021 году фирма ремонтировала несколько дорог в Нижнем Тагиле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».