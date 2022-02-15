Дороги в селе Покровское и поселке Молодежный летом отремонтирует компания из Тагила

Дороги в селе Покровское и поселке Молодежный летом отремонтирует компания из Тагила
Дороги в селе Покровское и поселке Молодежный летом отремонтирует компания из Тагила
Сегодня, 14:43ТранспортФото: 1MI
Победителем аукциона на ремонт дорог в селе Покровское и обустройство разворотной площадки в поселке Молодежный стало ООО «Аэродромдорстрой» из Нижнего Тагила.

Фирма снизила начальную цену контракта почти на четверть, с 5,7 до 4,3 миллиона рублей. Средства выделяются из бюджета Горноуральского городского округа. Работы будут проводиться с 1 мая по 1 августа 2022 года.

В селе Покровское подрядчик обустроит участок дороги на улице Пушкина и подъезды к домам № 12-26 и 17-21 на улице Птицеводов. Также необходимо оборудовать разворотную площадку в поселке Молодежный.

Все материалы должны иметь сертификаты и соответствовать ГОСТу, допускается замена на эквиваленты, заложенные в смету. Исполнителю необходимо своими силами своевременно вывозить мусор с объектов.

Среди работ в локально-сметном расчете значатся разборка бортовых камней, обустройство выравнивающих слоев оснований, асфальтирование, укрепление обочин щебнем и другие.

Гарантия на работы составит два года, в течение этого времени подрядчик должен устранять дефекты. Контракт заключен до 31 декабря 2022 года.

ООО «Аэродромдорстрой» работает с 2017 года и зарегистрировано в Нижнем Тагиле. Директор предприятия — Евгений Новоселов. Компания становилась подрядчиком в государственных контрактах 27 раз. В 2021 году фирма ремонтировала несколько дорог в Нижнем Тагиле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Напомним, в селе Петрокаменское тагильское ООО «Сервистехнология» обустроит тротуары вблизи образовательных учреждений за 2 миллиона рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивПригородНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонт дорогис. ПокровскоеНижний ТагилГорноуральский городской округспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы