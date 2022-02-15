Дороги в селе Покровское и поселке Молодежный летом отремонтирует компания из Тагила

Фирма снизила начальную цену контракта почти на четверть, с 5,7 до 4,3 миллиона рублей. Средства выделяются из бюджета Горноуральского городского округа. Работы будут проводиться с 1 мая по 1 августа 2022 года.
В селе Покровское подрядчик обустроит участок дороги на улице Пушкина и подъезды к домам № 12-26 и 17-21 на улице Птицеводов. Также необходимо оборудовать разворотную площадку в поселке Молодежный.
Все материалы должны иметь сертификаты и соответствовать ГОСТу, допускается замена на эквиваленты, заложенные в смету. Исполнителю необходимо своими силами своевременно вывозить мусор с объектов.
Среди работ в локально-сметном расчете значатся разборка бортовых камней, обустройство выравнивающих слоев оснований, асфальтирование, укрепление обочин щебнем и другие.
Гарантия на работы составит два года, в течение этого времени подрядчик должен устранять дефекты. Контракт заключен до 31 декабря 2022 года.
ООО «Аэродромдорстрой» работает с 2017 года и зарегистрировано в Нижнем Тагиле. Директор предприятия — Евгений Новоселов. Компания становилась подрядчиком в государственных контрактах 27 раз. В 2021 году фирма ремонтировала несколько дорог в Нижнем Тагиле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Напомним, в селе Петрокаменское тагильское ООО «Сервистехнология» обустроит тротуары вблизи образовательных учреждений за 2 миллиона рублей.