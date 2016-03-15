Из Нижнего Тагила вместо «ласточек» опять ходят экспрессы

«Ласточки», курсирующие из столицы Свердловской области в Нижний Тагил и Каменск-Уральский, вновь перестанут временно «летать». Как и ранее, составы отправляются на техосмотр.

Поэтому с сегодняшнего дня на маршруты выходят привычные экспрессы. В связи с этим, частично изменится расписание пригородных поездов. В частности, электричка №7067, курсирующая между Нижним Тагилом и Екатеринбургом, прибудет в конечную точку на 10 минут позже – в 17:24.

Следующий экспресс также прибудет на вокзал столицы области немного позже – в 20:17. Состав из Шали припозднится на 8 минут.

В связи с изменениями в расписании движения пригородных поездов, редакция TagilCity.ru рекомендует тагильчанам заранее планировать свое время.