Из Нижнего Тагила вместо «ласточек» опять ходят экспрессы
15 марта 2016, 10:30ТранспортТимофей Данилов
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Несколько дней назад, на плановый осмотр, скоростные электрички «Ласточка» уже снимались с маршрутов.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
«Ласточки», курсирующие из столицы Свердловской области в Нижний Тагил и Каменск-Уральский, вновь перестанут временно «летать». Как и ранее, составы отправляются на техосмотр.
Поэтому с сегодняшнего дня на маршруты выходят привычные экспрессы. В связи с этим, частично изменится расписание пригородных поездов. В частности, электричка №7067, курсирующая между Нижним Тагилом и Екатеринбургом, прибудет в конечную точку на 10 минут позже – в 17:24.
Следующий экспресс также прибудет на вокзал столицы области немного позже – в 20:17. Состав из Шали припозднится на 8 минут.
В связи с изменениями в расписании движения пригородных поездов, редакция TagilCity.ru рекомендует тагильчанам заранее планировать свое время.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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