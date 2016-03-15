Сергей Носов потребовал от подрядчиков привести в порядок некачественно отремонтированные дороги Тагила за свой счет до 1 июня

Гарантийные ремонты на объектах должны быть выполнены до начала лета - такую установку дал мэр Нижнего Тагила подрядчикам. При нарушении этого условия он пообещал привлечь к работе юристов.

Я прошу подрядчиков отработать не ямки, а выполнить в срок гарантийные обязательства. Нас не будет интересовать, что кто-то куда-то перегнал технику или что-то еще делает. У нас есть официальные сроки, утвержденные контрактами, на выполнение гарантий – до 1 июня. Можно все лето говорить о погоде. У нас сейчас есть 2 месяца на выполнение гарантийных ремонтов. Мы должны действовать жестко с юридической точки зрения. Я спрошу уже с юристов, если до 1 июня гарантийные работы не будут выполнены.

Были озвучены и конкретные претензии. Так, масса вопросов у градоначальника возникла по ремонту улицы Красногвардейская. По мнению Сергея Носова, там нужно целиком снять верхний слой покрытия и уложить асфальт полностью заново, а не делать «заплатки».

Напомним, в 2013 году работы на Красногвардейской велись под дождем, что и сказалось на текущем состоянии дорожного полотна.

Езжу там каждый день: дорога просто рассыпается! -- говорит автомобилист Дмитрий.

На вопросы по недочетам на улице Индустриальная, которую в 2013 году после реконструкции открывали Носов и Куйвашев, подрядчик ответил просто: «Сделаем!».

Нам нужные не честное слово и гарантии, нам нужен документ на каждый объект, по которому мы потом сможем действовать сами без эмоций и обид обратился к своим подчиненным мэр.

От лица автолюбителей выступил общественник Никита Чапурин. Он попросил Главу обеспечить согласованность работ по закрытию дорог на гарантийные ремонты, чтобы везде были знаки о проведении работ.

Также нам бы хотелось заранее получить актуальный график работ подрядчиков, чтобы мы могли информировать общественность о ходе ремонтов сказал активист.

Сергей Носов инициативу поддержал и озвучил, что все графики по ремонту дорог должны быть обнародованы во всех СМИ.