В Нижнем Тагиле движение транспорта по мосту на улице Фрунзе откроют в октябре (ФОТО)

Как же так, ведь информационный щит на заборе вокруг моста извещает об окончании работ в ноябре 2018 года? Тем не менее, тут нет противоречия. Как объяснили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила, движение по мосту откроют в октябре, но второстепенные работы продолжатся до 2018 года:

Запуск движения по мосту, трамвайного в том числе, и контракт, заключенный до 2018 года — это разные вещи. Сергей Константинович поставил задачу построить мостовой переход, положить асфальт и запустить движение к октябрю. К ноябрю должно быть все сделано. Но работа будет продолжаться, например, укладка коммуникаций. Полный расчет за исполнение контракта будет в 2018 году сказали в пресс-службе Администрации города.

На объекте работает тот же самый подрядчик, который строил мост на улице Красноармейская. Жители Нижнего Тагила помнят, что работы там продлились с весны до глубокой осени, т.е. заняли меньше года. Поэтому сомневаться в профессионализме строителей нет оснований.

Сейчас у моста на Фрунзе демонтирована левая часть мостового перехода. Когда уберут коммуникации с правой части, разберут и её. До паводка, который ожидается в апреле, строителям будет необходимо успеть установить пять бетонных опор. Они будут поддерживать будущий мост.

В конечном итоге тагильчан ожидает мост с трамвайной линией и двурядными полосами движения.