Новая схема движения трамваев в Нижнем Тагиле будет составлена с учетом пожеланий горожан

Строительство новых линий будет производиться в рамках программы «Тагильский трамвай», которая реализовывается с 2013 года и предполагает, что трамвай станет основным городским транспортом.

Планируется построить новое трамвайное кольцо, которое сможет охватить всю территорию Вагонки, и создать перспективы для развития Алтайского микрорайона. Запланированная линия – депо Вагонка, улицы Свердлова, Чайковского, Ильича до улицы Зари – охватит 100 многоквартирных домов, четыре детских сада и школу.

Также планируется охватить ГГМ – пустить трамваи по Черноисточинскому шоссе и улице Дружинина.

Ранее планировалось охватить еще и улицы Захарова и Муринская, но на совещании было оглашено, что пока это технически невозможно.