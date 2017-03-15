Снег с 9 тагильских улиц вывезут к 20 марта: работы будут проведены в каждом районе города
15 марта 2017, 17:55ТранспортЕкатерина Малых
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До 20 марта уберут снег с 9 улиц Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вывоз снега с автомобильных дорог Нижнего Тагила продолжается. Общественное движение «Тагил без ям» предоставило график проведения снегоуборочных работ.
- ул. Индустриальная – 15, 16, 17, 18, 19, 20
- ул. Кутузова – 15, 16, 17, 18, 19, 20
- ул. Пихтовая – 15, 16, 17, 18, 19, 20
- ул. Металлургов – 15, 16, 17, 18, 19, 20
- пр. Октябрьский – 15
- пр. Мира – 15
- ул. Садовая – 16, 17
- ул. Победы (нечётная сторона от ул. К. Либкнехта до пр. Мира) – 19
- ул. Перова – 16, 17, 18
Припаркованный транспорт затрудняет качественное выполнение данных работ дорожными службами. В связи с чем предпочтительней было бы в указанные дни перепарковать свои автомобили с места проведения снегоуборочных работ.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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