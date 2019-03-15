Кольцово увеличит число авиарейсов из Екатеринбурга в Баку

Дополнительный рейс в Баку из Кольцово запустит компания «ИрАэро», в столицу Азербайджана самолет будет летать каждый вторник. Время вылета из Екатеринбурга – 17.30. Курсировать самолет начнет с 18 июня.

Таким образом, количество прямых рейсов из Кольцово в Азербайджан увеличится до трех в неделю. По четвергам и воскресеньям в Баку летает самолет «Уральских Авиалиний», пишет ZNAK.