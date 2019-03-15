Кольцово увеличит число авиарейсов из Екатеринбурга в Баку
Сегодня, 11:18ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Количество прямых авиарейсов из Екатеринбурга в Баку в 2019 году увеличится до трех в неделю.
Сюжеты: Екатеринбург
Дополнительный рейс в Баку из Кольцово запустит компания «ИрАэро», в столицу Азербайджана самолет будет летать каждый вторник. Время вылета из Екатеринбурга – 17.30. Курсировать самолет начнет с 18 июня.
Таким образом, количество прямых рейсов из Кольцово в Азербайджан увеличится до трех в неделю. По четвергам и воскресеньям в Баку летает самолет «Уральских Авиалиний», пишет ZNAK.
Пассажиропоток по данному маршруту в 2018 году составил 24 тысячи человек.
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