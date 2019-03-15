Около 300 единиц техники ликвидировали последствия снегопада в Екатеринбурге
Сегодня, 12:11ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В ночь с 14 на 15 марта на улицы Екатеринбурга было выведено около 300 единиц спецтехники.
Сюжеты: Екатеринбург
Так, последствия снегопада ликвидировали более 100 самосвалов, 70 машин КДМ, 15 грейдеров, 30 снегопогрузчиков, более 50 тракторов.
В дневное время коммунальные службы продолжат чистить дороги. Как сообщает мэрия Екатеринбурга, первоочередная задача - очистить проезжие части от мокрого рыхлого снега. В режиме реального времени происходит уборка и вывоз снежных валов.
В ночные часы была проведена противогололедная обработка тротуаров, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Ситуация находится на контроле мэра Екатеринбурга, который распорядился не допустить возникновения транспортного коллапса.
Между тем, за минувшие сутки на дорогах Свердловской области зафиксировано 200 ДТП, 115 их них случились в столице Урала.
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