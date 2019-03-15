Около 300 единиц техники ликвидировали последствия снегопада в Екатеринбурге

Так, последствия снегопада ликвидировали более 100 самосвалов, 70 машин КДМ, 15 грейдеров, 30 снегопогрузчиков, более 50 тракторов.

В дневное время коммунальные службы продолжат чистить дороги. Как сообщает мэрия Екатеринбурга, первоочередная задача - очистить проезжие части от мокрого рыхлого снега. В режиме реального времени происходит уборка и вывоз снежных валов.

В ночные часы была проведена противогололедная обработка тротуаров, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Ситуация находится на контроле мэра Екатеринбурга, который распорядился не допустить возникновения транспортного коллапса.