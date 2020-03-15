В ГИБДД порекомендовали свердловчанам ограничить поездки на автомобиле из-за гололёда
Сегодня, 18:16ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Госавтоинспекция Свердловской области порекомендовала автовладельцам воздержаться от поездок из-за гололеда, пишет ЕТВ.
Вечером 15 марта на территории региона ожидается понижение температуры, что спровоцирует появление на дорогах гололеда.
Если отказаться от поездок не удастся, то водителям следует соблюдать дистанцию, ехать с низкой скоростью, а также быть внимательными.
В ГИБДД также предупредили пешеходов об осторожности и порекомендовали переходить дороги только по пешеходным переходам.
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