Дороги в Черноисточинске под Нижним Тагилом отремонтируют за 1,2 млн

Дороги в Черноисточинске под Нижним Тагилом отремонтируют за 1,2 млн

Сегодня, 13:36ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
В 1,2 миллиона рублей обойдется ремонт дорог в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом.

Планируется отремонтировать улично-дорожную сеть поселка Черноисточинск:

  • Улицу Калинина (участок от перекрестка с улицей Кирова до дома №19);
  • Улицу Первомайскую (участок от дома №184б до дома №210б);
  • Улицу Бажова (участок от примыкания улицы Московской до дома №60);
  • Улицу Шадрина (участок от дома №27 до перекрестка с улицей 1я Советская);
  • Улицу Ломоносова.

Согласно контракту, подрядчик обязуется выполнить работы в период с 1 июня по 30 октября 2021 года. Разрешается по согласованию с заказчиком выполнить ремонт досрочно. Заявки принимаются до 18 марта 2021 года.

По договору, подрядчик обязан соорудить за свой счет щиты 1,5 на 1,5 метра с указанием проводимых работ и сроков, информировать жителей о путях объезда и не допускать выноса грязи на проезжие части, по которым идёт движения транспортных средств. После выполнения работ, за сутки до приема объекта, организация должна осуществиться вывоз всей своей техники и строительного мусора с территории стройки.

Отмечается, что приемка работ производится только после оформления подрядчиком гарантийных обязательств на срок два года. Аванс по контакту не предусматривается. Средства будут выделены из бюджета Горноуральского городского округа.

Напомним, 10 марта сообщалось, что в Нижнем Тагиле утвержден перечень ремонта дорого по нацпроекту БКАД. В общей сложности будет обновлено 14 участков дорожного полотна на сумму свыше 600 миллионов рублей.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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