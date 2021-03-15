Дороги в Черноисточинске под Нижним Тагилом отремонтируют за 1,2 млн

По договору, подрядчик обязан соорудить за свой счет щиты 1,5 на 1,5 метра с указанием проводимых работ и сроков, информировать жителей о путях объезда и не допускать выноса грязи на проезжие части, по которым идёт движения транспортных средств. После выполнения работ, за сутки до приема объекта, организация должна осуществиться вывоз всей своей техники и строительного мусора с территории стройки.