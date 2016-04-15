Как в Нижнем Тагиле паводок влияет на реконструкцию моста на улице Фрунзе? (ФОТО)

В данный момент старый мост практически разрушен, остались лишь незначительные части конструкции. На берегу ждут своего часа каркасы для буронабивных свай. Начальник участка Филянин Артем и производитель работ Чернов Алексей рассказали журналисту TagilCity.ru о проводимой работе по реконструкции моста:

Половодье немного затормозило работу по монтированию стоек, но незначительно. Мы досыпаем площадки и продолжаем работать. Часть площадок разобрали, чтобы пропустить паводковые воды. Сейчас ведем работы над второй и четвертой опорой. По графику мы сначала возводим промежуточные опоры, а потом береговые.

Если сравнить строительство этого моста и моста на улице Красноармейская, то есть ли разница?

Этот мост конечно больше. Там было на каждой опоре по 2 сваи, здесь по 7 свай. Здесь по 16 балок в пролете, а там было 7 или 8. В два раза больше! -- подчеркнул начальник участка.