В Нижнем Тагиле продолжается ремонт сразу нескольких дорог в разных районах города
Сегодня в городе дорожные работы ведутся сразу на нескольких участках дорог. Дороги ремонтируют МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис».
«Тагилдорстрой»» продолжает укладывать асфальт на перекрёстке Пархоменко-Победы. Напомним, дорожная организация использует новые технологии укладки асфальта.
На Вые, на улице Космонавтов, «Тагилдорстрой» заделывает аварийные ямы. Здесь работы ведутся по традиционной технологии: яму вычищают, проливают её вяжущими материалами, затем кладут асфальт.
Виктор Копанов, начальник участка эксплуатации, сообщил редакции TagilCity.ru, что организацией также ведутся работы по холодному фрезерованию на проспекте Мира – на отрезке дороги от пр. Ленина до пр. Строителей. Улицу готовят к дальнейшему ремонту.
Другое дорожно-строительное предприятие, ООО «УБТ-Сервис», начало работы на Восточном шоссе – на участке от улицы Свердлова до улицы Ильича. Помимо этих работ они укладывают асфальт на улице Индустриальная и на улице Зеленстроевская. Дороги были отфрезерованы ранее.
Одновременно с этим организации ведут уборку дорог и тротуаров от мусора и грязи.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru