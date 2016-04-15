В Нижнем Тагиле продолжается ремонт сразу нескольких дорог в разных районах города

«Тагилдорстрой»» продолжает укладывать асфальт на перекрёстке Пархоменко-Победы. Напомним, дорожная организация использует новые технологии укладки асфальта.

На Вые, на улице Космонавтов, «Тагилдорстрой» заделывает аварийные ямы. Здесь работы ведутся по традиционной технологии: яму вычищают, проливают её вяжущими материалами, затем кладут асфальт.

Виктор Копанов, начальник участка эксплуатации, сообщил редакции TagilCity.ru, что организацией также ведутся работы по холодному фрезерованию на проспекте Мира – на отрезке дороги от пр. Ленина до пр. Строителей. Улицу готовят к дальнейшему ремонту.

Другое дорожно-строительное предприятие, ООО «УБТ-Сервис», начало работы на Восточном шоссе – на участке от улицы Свердлова до улицы Ильича. Помимо этих работ они укладывают асфальт на улице Индустриальная и на улице Зеленстроевская. Дороги были отфрезерованы ранее.

Одновременно с этим организации ведут уборку дорог и тротуаров от мусора и грязи.