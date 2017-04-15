49 случаев обнаружения бесхозных предметов были зафиксированы в общественном транспорте Екатеринбурга
15 апреля 2017, 09:00Транспорт
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В Екатеринбурге подсчитали количество оставленных вещей в общественном транспорте. Так, в трамвайно-троллейбусном управлении сообщили, что за 10 дней было оставлено 24 сумки.
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Всего за первый квартал сотрудники полиции выезжали по 49-ти случаям, пишет E1.ru. Каждый раз, согласно законодательству, место находки оцепляют, а людей эвакуируют. Кроме того, к бесхозному предмету в обязательном порядке прибывают спецслужбы.
Задержки в движении транспорта в среднем длятся порядка двух часов. В транспортном управлении обратились к свердловчанам с просьбой не оставлять вещи в общественном транспорте Екатеринбурга. Всех, кто обнаружит такую находку, просят немедленно передавать информацию водителю или кондуктору.
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