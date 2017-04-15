49 случаев обнаружения бесхозных предметов были зафиксированы в общественном транспорте Екатеринбурга

Всего за первый квартал сотрудники полиции выезжали по 49-ти случаям, пишет E1.ru. Каждый раз, согласно законодательству, место находки оцепляют, а людей эвакуируют. Кроме того, к бесхозному предмету в обязательном порядке прибывают спецслужбы.