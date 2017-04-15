ОСАГО на три года и единый полис каско-ОСАГО могут появиться для автовладельцев в России

Для российских автолюбителей могут ввести полис ОСАГО, который будет действовать три года. Также планируется введение единого полиса каско-ОСАГО.

Сейчас, напомним, автомобилисты имеют возможность получить полис ОСАГО от трех месяцев до года. А полисы каско и ОСАГО оформляются по отдельности.

Вводятся элементы либерализации в части оформления ОСАГО, то есть можно будет приобрести полис ОСАГО на три года и получить страховку типа «голд». Появится возможность купить ОСАГО плюс каско в одном договоре, то есть комплексное автострахование сказал заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев.

Напомним, ранее в России приняли изменения к закону об обязательном страховании гражданской ответственности. Отныне у натурального возмещения после ДТП есть преимущество над денежным.