Трамваи 10-го маршрута будут двухвагонными 17 апреля в Нижнем Тагиле
15 апреля, 10:35Транспорт
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В Родительский день, 17 апреля, для удобства пассажиров трамваи 10-го маршрута сделают двухвагонными.
Сюжеты: Нижний Тагил
Связана эта мера с массовыми посещениями кладбища.
Двухвагонные трамваи будут курсировать с 8 до 18 часов.
Расписание останется прежним. Интервал между подачами транспорта останется 5-минутным, пишет сообщество администрации Нижнего Тагила Вконтакте.
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