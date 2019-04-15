Восемь новых вагонов метро запущены в Екатеринбурге

На церемонии старта новых вагонов присутствовал глава свердловской столицы Александр Высокинский и другие высокие гости.

Это составы нового поколения, и с точки зрения комфорта горожане должны отметить эти изменения к лучшему. Эти два новых поезда будут ходить 30 лет,отметил глава Екатеринбурга.

Составы произведены в Мытищах и были доставлены в Екатеринбург в марте 2019 года. Из 15 вагонов метро, которые эксплуатируются екатеринбургской подземкой, полностью заменили восемь, остальные планируются отремонтировать и довести срок эксплуатации до 15 лет. Справиться с поставленной задачей необходимо до 2020 года.