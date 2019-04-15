Восемь новых вагонов метро запущены в Екатеринбурге

Екатеринбургский метрополитен принял в эксплуатацию новые вагоны. Торжественный пуск состоялся 15 апреля в 13:00 в электродепо «Калиновская», сообщает пресс-служба мэрии города.
На церемонии старта новых вагонов присутствовал глава свердловской столицы Александр Высокинский и другие высокие гости.
Это составы нового поколения, и с точки зрения комфорта горожане должны отметить эти изменения к лучшему. Эти два новых поезда будут ходить 30 лет,отметил глава Екатеринбурга.
Составы произведены в Мытищах и были доставлены в Екатеринбург в марте 2019 года. Из 15 вагонов метро, которые эксплуатируются екатеринбургской подземкой, полностью заменили восемь, остальные планируются отремонтировать и довести срок эксплуатации до 15 лет. Справиться с поставленной задачей необходимо до 2020 года.
Ожидается, что обновление парка метро приведёт к повышению стоимости проезда с 28 до 32 рублей, при этом городские власти отмечают, что себестоимость проезда составляет 31 рубль.