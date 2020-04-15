В Нижнем Тагиле стартовал ремонт объектов БКАД

Ремонт начался с улицы Свердлова. 15 апреля туда зашла фреза ООО «УБТ-Сервис». Рабочие снимают старый верхний слой асфальта. Работы ведутся на участке от Восточного шоссе до улицы Чайковского. Фрезерование займет пару дней, потом начнут снимать бортовой камень, установят новые бордюры. Затем будет уложено два слоя асфальтобетонного покрытия. Если погода позволит, то первый слой асфальта уложат уже на следующей неделе.

Если в 2019 году в рамках БКАД мы обновили порядка 350 тысяч квадратных метров дорожного полотна, то за этот сезон нам предстоит отремонтировать уже свыше 408 тысяч квадратных метров. До 25 сентября 2020 года все работы на объектах, включенных в национальный проект, должны быть завершены,сказал заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.