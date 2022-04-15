О ремонте Исинского тракта рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

О ремонте Исинского тракта рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев
О ремонте Исинского тракта рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев
Сегодня, 15:22ТранспортФото: 1MI
Первую часть реконструкции Исинского тракта в Нижнем Тагиле планируется начать в 2022 году.

На плохое состояние Исинского тракта пожаловались тагильчане главе города Владиславу Пинаеву.

Дорога смерти, по другому ее не назвать. На одной проезжей части и пешеходы, и велосипедисты, и машины, пожаловался Олег Тюлькин.

Глава города пояснил, что часть дороги проходит по Горноуральскому ГО, однако Нижний Тагил взял на себя обязательства и «УБТ-сервис» подготовил проект как для города, так и для ГГО.

Документацию мы уже передали, они занимаются финансированием. С губернатором Евгением Кувашевым вопрос обсудили, он поддерживает. Надеюсь в этом году мы приступим к первой части реконструкции, дорога будет расширяться, пояснил Владислав Пинаев.

Протяженность Исинского тракта составляет 11 километров. На Исинском водохранилище находится пляжный комплекс «Иван-озеро», также вдоль дороги расположены коллективные сады.

Напомним, на ремонт пяти дорог в Нижнем Тагиле выделено почти 1,2 миллиарда рублей. За три года МУП «Тагилдорстрой» должен провести работы на проспекте Мира, улицах Фрунзе и Пархоменко, Исинском тракте и Черноисточинском шоссе.

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