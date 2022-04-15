О ремонте Исинского тракта рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

На плохое состояние Исинского тракта пожаловались тагильчане главе города Владиславу Пинаеву.
Дорога смерти, по другому ее не назвать. На одной проезжей части и пешеходы, и велосипедисты, и машины, пожаловался Олег Тюлькин.
Глава города пояснил, что часть дороги проходит по Горноуральскому ГО, однако Нижний Тагил взял на себя обязательства и «УБТ-сервис» подготовил проект как для города, так и для ГГО.
Документацию мы уже передали, они занимаются финансированием. С губернатором Евгением Кувашевым вопрос обсудили, он поддерживает. Надеюсь в этом году мы приступим к первой части реконструкции, дорога будет расширяться, пояснил Владислав Пинаев.
Протяженность Исинского тракта составляет 11 километров. На Исинском водохранилище находится пляжный комплекс «Иван-озеро», также вдоль дороги расположены коллективные сады.
Напомним, на ремонт пяти дорог в Нижнем Тагиле выделено почти 1,2 миллиарда рублей. За три года МУП «Тагилдорстрой» должен провести работы на проспекте Мира, улицах Фрунзе и Пархоменко, Исинском тракте и Черноисточинском шоссе.