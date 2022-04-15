Объезжать привокзальную площадь в связи с пробками рекомендует тагильчанам ГИБДД

Высокая загруженность возникает на улицах Фестивальная, Кулибина, Кушвинская, Заводская, а также перекрестке улиц Октябрьской революции — Заводская, улицы Садовой.
На Тагилстрой тагильчанам рекомендуется добираться через Красный Камень и улицу Береговая — Краснокаменская в сторону улицы Перова. На Вагонку лучше ездить через улицу Красногвардейскую в сторону улицу Садоводов, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Напомним, с 13 по 30 апреля для ремонта водопровода в Нижнем Тагиле перекрыто движение по улице Товарный Двор.