Объезжать привокзальную площадь в связи с пробками рекомендует тагильчанам ГИБДД

Объезжать привокзальную площадь в связи с пробками рекомендует тагильчанам ГИБДД
Объезжать привокзальную площадь в связи с пробками рекомендует тагильчанам ГИБДД
Сегодня, 18:39ТранспортФото: TagilCity.ru
В связи с ремонтными работами на привокзальной площади на близлежащих улицах возникают пробки. Тагильчанам рекомендовано выбирать пути объезда.

Высокая загруженность возникает на улицах Фестивальная, Кулибина, Кушвинская, Заводская, а также перекрестке улиц Октябрьской революции — Заводская, улицы Садовой.

На Тагилстрой тагильчанам рекомендуется добираться через Красный Камень и улицу Береговая — Краснокаменская в сторону улицы Перова. На Вагонку лучше ездить через улицу Красногвардейскую в сторону улицу Садоводов, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Напомним, с 13 по 30 апреля для ремонта водопровода в Нижнем Тагиле перекрыто движение по улице Товарный Двор.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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ГИБДДобъездпривокзальная площадьНижний Тагил
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