200 тысяч рублей выплачено работникам Свердловской железной дороги по результатам профсоюзных проверок
15 мая 2017, 12:00Транспорт
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В Свердловской области на железной дороге прошли 42 профсоюзных проверки.
Сюжеты: Нижний Тагил
По итогам проведенных мероприятий работникам выплатили более 200 тыс. руб. Вынесено 33 предписания об устранении нарушений, пишет JustMedia.
В частности, в Нижнем Тагиле работникам выписана премия в размере 44 тыс. руб., а работнику депо Войновка за преданность работе выплачена премия в размере 114 тыс. руб.
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