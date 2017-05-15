200 тысяч рублей выплачено работникам Свердловской железной дороги по результатам профсоюзных проверок

По итогам проведенных мероприятий работникам выплатили более 200 тыс. руб. Вынесено 33 предписания об устранении нарушений, пишет JustMedia .

В частности, в Нижнем Тагиле работникам выписана премия в размере 44 тыс. руб., а работнику депо Войновка за преданность работе выплачена премия в размере 114 тыс. руб.