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Некоторые участки дорог Нижнего Тагила будут временно перекрыты с 16 по 22 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Некоторые участки дорог Нижнего Тагила будут временно перекрыты с 16 по 22 мая

15 мая 2017, 19:20Транспорт
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