Некоторые участки дорог Нижнего Тагила будут временно перекрыты с 16 по 22 мая
15 мая 2017, 19:20Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На время проведения ремонта теплосетей и спортивного праздника в Нижнем Тагиле на некоторых участках дорог будет перекрыто движение.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 16 по 22 мая 2017 года в Нижнем Тагиле будет временно перекрыто движение на участках нескольких улиц. Это связано с аварийными ремонтами «Горэнерго» и проведением спортивных мероприятий. В это время будет закрыт доступ на пересечение улиц Коминтерна и Тимирязева.
С 07:00 21 мая будет перекрыт и въезд в центр города. В это время будет проводиться городской спортивный праздник «Дай пять!».
Заранее специалистами будут установлены временные дорожные знаки и указатели с информацией о направлении объезда участков дорог до 07:00 утра 21 мая. Водители своевременно могут скорректировать маршрут движения по центру города в выходной день.
© TagilCity.ru
городремонтСвердловская областьдорогаремонт дорогтранспортавтобезопасностьзакрытиегорэнергодорожное движение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей