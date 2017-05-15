Погоня за нетрезвым водителем происходила на Эльмаше в Екатеринбурге (ВИДЕО)
15 мая 2017, 07:15Транспорт
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В столице Урала в минувшую субботу на Эльмаше развернулась настоящая погоня.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщению очевидцев, около 11 часов вечера по проезжей части эффектно пронеслись порядка десяти экипажей ДПС с включенными сигналами, пишет E1.ru.
Как оказалось, на мосту Блюхера был замечен подозрительный автомобиль, который проигнорировал требование об остановке. Так и началась погоня, сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД. Как позже выяснилось, водитель находился в нетрезвом состоянии.
Помимо протокола о вождении в нетрезвом виде, водитель получил штрафы за проезд на красный сигнал светофора.
Видео: E1.ru
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