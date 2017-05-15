Погоня за нетрезвым водителем происходила на Эльмаше в Екатеринбурге (ВИДЕО)

По сообщению очевидцев, около 11 часов вечера по проезжей части эффектно пронеслись порядка десяти экипажей ДПС с включенными сигналами, пишет E1.ru .

Как оказалось, на мосту Блюхера был замечен подозрительный автомобиль, который проигнорировал требование об остановке. Так и началась погоня, сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД. Как позже выяснилось, водитель находился в нетрезвом состоянии.