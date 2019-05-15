Концепцию транспортной реформы Екатеринбурга разработает московская фирма

Разработчиком проекта станет «Центр экономии и инфраструктуры». Представители компании присутствовали на совещании под руководством замглавы города Алексея Бубнова в мэрии. Специалистам предстоит изучить спрос горожан на общественный транспорт и доработать схему компании «Город. PRO».

Планируется, что в результате реформы остановки будут находиться не более, чем в 500 метрах от домов, а наполнение автобусов составит около четырех человек на квадратный метр. С целью сбора данных по пассажиропотоку в 12 коммерческих автобусах будут установлены датчики, стоимостью 80 тысяч рублей каждый, которые будут фиксировать количество входящих и выходящих из автобуса пассажиров. Также расчеты будут проводиться с помощью валидаторов и данных сотовых операторов. Подобные фиксаторы уже установлены в 80 муниципальных автобусах.

В результате, весь маршрутный поток будет разделен на три категории в соответствии с потребностями горожан. Магистральные автобусы будут курсировать регулярно. Вторая категория транспортных средств предполагает ожидание в течение 5-10 минут. Третья – социальные маршруты, которые будут функционировать с 8:00 до 18:00.

Жители Екатеринбурга также смогут отправить свои предложения относительно транспортной реформы в комитет по транспорту.

Нужно обеспечить баланс между качеством, с которым мы хотим ездить, и затратами, которые мы готовы понести на закупки новых автобусов. Чтобы люди не ехали в давке и не сталкивались с тем, что у них в автобусах отрываются пуговицы, заявил директор по транспортному планированию Центра экономики и инфраструктуры Александр Морозов.

Частным перевозчикам предстоит выбрать самые надежные автобусы и вмонтировать датчики. Планируется, что сбор данных будет завершен к декабрю 2019 года.