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Концепцию транспортной реформы Екатеринбурга разработает московская фирма
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Концепцию транспортной реформы Екатеринбурга разработает московская фирма

Вчера, 17:22ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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