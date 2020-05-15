«Тагилдорстрой» вместо «УБТ-Сервиса» займется обслуживанием Тагилстроя

Они («УБТ-Сервис» — прим.ред.) у нас на городских дорогах на субподряде, мы у них — на региональных. Немножко оптимизировались, чтобы удобней было. Это давно назревало, но всё никак не могли реализовать, сказал Игорь Васильев.

Напомним, ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется с опережением графика. Как заявлял Васильев, к работам компания приступила с опережением графика, так как в этом году весна ранняя. Кроме того, в данное время проводятся работы еще на семи объектах — на улицах Красных Зорь, Черных, Свердлова, Юности, Алтайской и Горошникова, а также на подъездной дороге к санаторию «Сосновый бор».