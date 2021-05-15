Не ездить далеко в жару попросила водителей ГИБДД Екатеринбурга

Не ездить далеко в жару попросила водителей ГИБДД Екатеринбурга
Не ездить далеко в жару попросила водителей ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня, 15:31ТранспортФото: 1mediainvest.ru
В ГИБДД Екатеринбурга попросили водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за установившейся аномальной жары.

Автолюбителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния. Если это все же необходимо, то надо проверить электронику и кондиционер. Аккумулятор, тоже должен быть исправен, чтобы не «закипел» от температуры.

Жаркая погода расслабляет и притупляет внимание, в итоге повышается риск уснуть за рулем. Водитель может слегка закрыть глаза, и в этот момент нечаянно выехать на встречку, пишет Е1 со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Также рекомендуется брать с собой прохладные напитки, на парковке оставлять транспорт в тени, перед поездкой проветривать салон.

Кроме того, отмечается, что внутри нельзя оставлять без присмотра детей и домашних животных. Если самочувствие ухудшится, нужно остановиться на обочине, а затем обратиться за помощью к другим участникам движения или позвонить по номеру 112.

Напомним, в Нижнем Тагиле 15 и 16 мая объявлено экстренное предупреждение из-за жары до 37 градусов.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ГИБДДжарапредупреждениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы