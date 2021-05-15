Не ездить далеко в жару попросила водителей ГИБДД Екатеринбурга

Автолюбителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния. Если это все же необходимо, то надо проверить электронику и кондиционер. Аккумулятор, тоже должен быть исправен, чтобы не «закипел» от температуры.
Жаркая погода расслабляет и притупляет внимание, в итоге повышается риск уснуть за рулем. Водитель может слегка закрыть глаза, и в этот момент нечаянно выехать на встречку, пишет Е1 со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Также рекомендуется брать с собой прохладные напитки, на парковке оставлять транспорт в тени, перед поездкой проветривать салон.
Кроме того, отмечается, что внутри нельзя оставлять без присмотра детей и домашних животных. Если самочувствие ухудшится, нужно остановиться на обочине, а затем обратиться за помощью к другим участникам движения или позвонить по номеру 112.
Напомним, в Нижнем Тагиле 15 и 16 мая объявлено экстренное предупреждение из-за жары до 37 градусов.