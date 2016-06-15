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411 случаев управления автомобилем в нетрезвом виде выявлено в Свердловской области в минувшие праздники
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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411 случаев управления автомобилем в нетрезвом виде выявлено в Свердловской области в минувшие праздники

15 июня 2016, 12:20Транспорт
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