411 случаев управления автомобилем в нетрезвом виде выявлено в Свердловской области в минувшие праздники

4 дня проводились мероприятия по выявлению фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В нескольких городах области сотрудники ГАИ производили тотальную проверку. В результате зафиксировано 411 случаев. Среди нарушений обнаружены случаи вождения в состоянии алкогольного опьянения, в том числе – повторное вождение в пьяном виде и вождение без прав. На нарушителей составлены административные протоколы.

Во время рейда также имела место погоня на трассе Богдановичи – Сухой Лог. 28-летний водитель, уже не раз лишавшийся прав за вождение в пьяном виде, попытался скрыться от преследования на своей машине, но был остановлен. А в районе Качканара водитель, находившийся также в алкогольном опьянении, совершил съезд с дороги и попытался поджечь свою машину – об этом поступило сообщение в службу «02». При дальнейшей проверке водителя выяснилось, что он уже привлекался за пьяное вождение год назад.