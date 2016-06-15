На ул. Джамбула в Нижнем Тагиле дорожные рабочие укрепляют основание дороги (ФОТО)
В начале июня на улице Джамбула в Нижнем Тагиле стартовали работы по ремонту дороги. В первые же дни ремонта подрядчик обнаружил, что под асфальтовым покрытием нет должного основания.
По правилам дорожного строительства, под асфальтом должна находится специальная «подушка», например, из щебня различной фракции. Однако на данном участке дороги по ул. Джамбула асфальт ранее был уложен прямо на глину. В связи с этим в проект по ремонту данной дороги было решено внести изменения.
По данным общественников, проект уже доработан:
Подрядчик предложил дополнительные работы по устранению глины и укреплению основания щебнем. Смета увеличилась на 6 миллионов и находится на проверке у специалистов сообщил TagilCity.ru Никита Чапурин.
Общественные контролеры Нижнего Тагила побывали на месте проведения работ. На данный момент на улице Джамбула уже ведется устранение глины и создание основания из щебня.
Экскаватор убирает слой глины глубиной в несколько десятков сантиметров. Из Камаза производится отсыпка щебнем, а далее каток уплотняет основание рассказывают общественные контролеры.
Кроме того, после удаления с дороги старого асфальта, дорожные рабочие засыпали щебнем все крупные ямы, выровняв покрытие.
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© Александра Постоногова, TagilCity.ru