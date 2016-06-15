Обучение на две категории «А» и «В» всего за 22 990 р.: акция в автошколе ВОА

Наши профессиональные водители помогут Вам обучиться мастерству вождения на любую категорию «А», «В», «В1 АКПП».

Вождение и сдача экзамена РЭО ГИБДД проходит на нашем автодроме по адресу ул. Новолебяжинская, 1б.

Стоимость обучения:

Категория «А» - 12.000 т.р

Категория «В» - 20.000 т.р

Категория «В1 АКПП» - 20.000 т.р

Наши адреса: ул. Пархоменко 160, т.43-53-46, пр. Мира 18, т 21-22-72, ул. Садовая 18а, т. 92-15-15.

Вы еще без прав? Тогда вам точно к нам!