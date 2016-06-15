В Свердловской области уставший водитель съехал с моста: владельцу автодороги грозит штраф

В понедельник, 13 июня, грузовой автомобиль марки Iveco опрокинулся на железнодорожные пути, сломав ограждение путепровода на 62-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. В результате падения кабина самосвала загорелась, получивший травмы водитель был госпитализирован. На некоторое время движение поездов на данном участке дороги было остановлено.

На месте ДТП состоялось выездное совещание Управления ГИБДД Свердловской области. По результатам осмотра места происшествия, специалисты установили, что ограждение на данном участке дороги не соответствует требованиям ГОСТ. По информации отдела пропаганды ГИБДД Свердловской области, установленные на мосту бортовой камень, имеющий высоту 0,25 метра и пешеходное ограждение, не рассчитаны на автомобильный транспорт. Для предотвращения серьезных ДТП на путепроводе требуется установка металлического удерживающего ограждения.

Владельцем участка автодороги, на котором произошла авария, является ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». В отношении организации возбуждено административное делопроизводство по статье 12.34 КоАП РФ. Кроме того, учреждению предписано устранить выявленные в ограждении недостатки. В настоящее время на аварийном участке дороги установлены железобетонные блоки, содержащие светоотражательные элементы.

Известно, что из-за этого же ограждения «Управление автомобильных дорог» в 2015 году уже было оштрафовано на сумму в 300 тысяч рублей.