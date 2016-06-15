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В Свердловской области уставший водитель съехал с моста: владельцу автодороги грозит штраф
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области уставший водитель съехал с моста: владельцу автодороги грозит штраф

15 июня 2016, 16:00Транспорт
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