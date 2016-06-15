В течение этой недели в Нижнем Тагиле начнётся омоноличивание конструкций моста на ул. Фрунзе (ФОТО)
По информации главы Администрации Нижнего Тагила, работы по реконструкции моста идут в соответствии с графиком.
Сегодня о проведении работ перед мэром и представителями общественности отчитались строители. На специальном совещании они рассказали о работах и обсудили технические вопросы. Строители заверили, что железобетонные работы на мосту будут окончены уже в июле.
Однако до этого необходимо перенести некоторые коммуникации. Глава города потребовал решить вопрос с трубой, пролегающей по территории стройки.
Немедленно решайте вопрос с этой трубой. Если она «Мегамарта», то решайте с «Мегамартом» потребовал Сергей Носов от строителей.
Затем представитель компании подрядчика рассказал о том, что уже на этой неделе будут начаты работы по омоноличиванию конструкций моста, которые планируется окончить 25 июля.
Подводя итог совещанию, мэр отметил:
Работы ведутся по графику. Сроки на выполнение работ реальны. На следующей неделе трамвайщики и дорожники будут решать вопрос сопряжения уровней моста на спусках. В июле будут проводиться подготовительные работы, а в августе исполнение запланированного.
Одной из главных мыслей прошедшего совещания было то, что уже к середине сентября желательно открыть мост для движения как личного, так и общественного транспорта. В пользу этой идеи высказался мэр, строители её поддержали.
© Эрик Х., TagilCity.ru