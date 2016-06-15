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В течение этой недели в Нижнем Тагиле начнётся омоноличивание конструкций моста на ул. Фрунзе (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В течение этой недели в Нижнем Тагиле начнётся омоноличивание конструкций моста на ул. Фрунзе (ФОТО)

15 июня 2016, 15:15ТранспортПавел Щербина
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