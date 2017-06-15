Автолюбители Нижнего Тагила ежедневно массово нарушают ПДД на перекрёстке Фрунзе-Серова-Островского (ФОТО)

Несмотря на введение в эксплуатацию моста на ул. Красноармейская, мост на ул. Фрунзе всё ещё остаётся важнейшей транспортной артерией, связующей Выю с центром Нижнего Тагила.

Напомним, в течение значительной части 2016 года мост на ул. Фрунзе был закрыт для движения в связи с реконструкцией.

После того как одновременно открытыми для движения стали и мост на ул. Фрунзе, и мост на ул. Красноармейская, значительно увеличилась транспортная нагрузка на улицы Серова и Островского. Что приводит к ежедневным и массовым нарушениям правил дорожного движения городскими водителями на этом участке.

На мосту, согласно знакам и разметке, с каждой из сторон по две полосы. Но автомобили нередко выстраиваются в четыре! Водители не только нарушают ПДД, но и серьёзно осложняют движение общественного транспорта, вставая на трамвайные пути поделился автолюбитель Дмитрий с журналистами TagilCity.ru.

Увеличение полосности дороги на мосту недопустимо из-за его размеров.

По проекту мост на Фрунзе четырехполосный. Соответственно, в каждом направлении две полосы. Ширина проезжей части не позволяет обустроить там третью полосу с каждой из сторон. Кроме того, увеличение нагрузки на мост сократило бы срок его эксплуатации рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Другая проблема автомобилистов на этом участке связана с выездом с ул. Серова на мост по ул. Фрунзе или на дорогу ул. Островского.

Каждое утро на перекрестке Фрунзе-Серова-Островского десятки и сотни нарушений ПДД. Там две полосы: левая - налево, правая - направо. C правой люди объезжают пробку, которая образовалась в левой полосе, и поворачивают налево. Тем самым они очень серьёзно нарушают ПДД и создают на дороге опасные ситуации отметил Дмитрий в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

Фото: камеры «СетиТагила»

Своя правда есть и у нарушителей. Автолюбители не видят практической необходимости запрета выезда с правой полосы ул. Серова на ул. Островского.

Я не одна такая, тут все объезжают. Можно сказать, по старой памяти. Ведь во время ремонта моста можно было поворачивать из правой полосы. А сейчас что изменилось? Все ездят, как ездили, ДТП не происходят, значит, может быть, стоит пересмотреть разметку? -- поделилась своими соображениями автолюбительница Анна.

Журналисты TagilCity.ru донесли до ГИБДД опасения тагильчан из-за нарушений и чаяния автомобилистов об изменении знаков и полосности на перекрёстке. Сотрудники полиции пообещали проконсультироваться с дорожным надзором и поставить точку в дискуссии между участниками движения.

О решении дорожного надзора и ГИБДД читайте позднее в новостях TagilCity.ru.