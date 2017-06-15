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Двойная сплошная полоса на ул. Юности в Нижнем Тагиле восстановлена: «сам себе дорожник» пока не найден (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двойная сплошная полоса на ул. Юности в Нижнем Тагиле восстановлена: «сам себе дорожник» пока не найден (ФОТО)

15 июня 2017, 16:25ТранспортПавел Щербина
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