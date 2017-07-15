Аэрофлот открывает прямые рейсы в Лиссабон

Рейс SU 2606 Москва — Лиссабон планируется осуществлять еженедельно в понедельник, среду и субботу, вылет из Москвы в 19:50, прилет в Лиссабон в 23:20 (время местное).

Обратный рейс SU 2607 Лиссабон – Москва будет выполняться еженедельно во вторник, четверг и воскресенье, вылет из Лиссабона в 08.40, прилет в Москву в 15:55 (время местное).

До окончания летнего расписания частота полетов между столицами России и Португалии будет увеличена до ежедневной.

Лиссабон — направление, которое дает пассажирам Аэрофлота возможность широкого знакомства с Португалией, ее историей, достопримечательностями и курортами. Это один из древнейших городов Европы. Сегодня в нем соседствуют старинная архитектура и современное искусство, старинные механизмы и новые технологии. В Лиссабоне и его окрестностях расположены уникальные архитектурные шедевры, охраняемые ЮНЕСКО. Ежегодно столица Португалии привлекает туристов со всего мира своим колоритом и гостеприимством.

Аэрофлот уделяет неизменное внимание расширению маршрутной сети в рамках реализации стратегии по созданию глобального сетевого авиаперевозчика мирового уровня.

АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.

Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».

Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».

Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире, который насчитывает 199 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.

Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.

Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.