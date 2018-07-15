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Новая транспортная развязка появилась в Полевском в честь 300-летия города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новая транспортная развязка появилась в Полевском в честь 300-летия города

Сегодня, 13:00Транспорт
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