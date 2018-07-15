Новая транспортная развязка появилась в Полевском в честь 300-летия города

Новый объект инфраструктуры открыли между улицами Коммунистической и Лесопрокатчиков. Новая транспортная развязка нацелена на то, чтобы соединить новый район с городом.

Новый район города включает в себя около 100 квадратных метров жилья.

Новый жилой дом был сдан в эксплуатацию ко Дню города, также в новом районе установили освещение, урны и скамейки.