Новая транспортная развязка появилась в Полевском в честь 300-летия города

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14 июля 2018 года в городе Полевском отметили 300-летний юбилей. В честь своего дня рождения город получил в подарок новую транспортную развязку.
Источник: «Комсомольская правда»
Новый объект инфраструктуры открыли между улицами Коммунистической и Лесопрокатчиков. Новая транспортная развязка нацелена на то, чтобы соединить новый район с городом.
Новый район города включает в себя около 100 квадратных метров жилья.
Новый жилой дом был сдан в эксплуатацию ко Дню города, также в новом районе установили освещение, урны и скамейки.
Право торжественно перерезать красную ленточку транспортной развязки было предоставлено губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, председателю совета директоров Дмитрию Пумпянскому и депутату Госдумы Павлу Крашенинникову.
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