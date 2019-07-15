В Свердловской области за прошедшие выходные задержали 147 нетрезвых водителей
Во время проведения очередного профилактического рейда, который провели свердловские инспекторы ГИБДД с 13 по 14 июля, задержали около 150 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Теперь автолюбителям грозят крупные штрафы, а также лишение прав, сообщает «Областная газета».
В период с 13 по 14 июля экипажи ДПС находились неподалёку от мест отдыха граждан. В ходе рейда инспекторы задержали 20 человек, которые ранее привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. За повторные нарушения ПДД им грозит уголовная ответственность. Ещё 21 водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении каждого из 147 задержанных составлены протоколы.
В областной ГИБДД сообщили, что за первые шесть месяцев на территории Среднего Урала по вине пьяных водителей произошло 123 ДТП, в них погибли 37 человек и ещё 147 получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, что 6 июля на автодороге Карпинск — Кытлым во время спуска с горы у бензовоза, в котором находились семь человек, отказали тормоза, он вылетел в кювет и взорвался. В результате аварии погибли четыре человека. Позже следствие предъявило обвинения водителю бензовоза, указав в материалах дела, что в момент управления транспортным средством он находился в состоянии алкогольного опьянения.