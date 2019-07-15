В Свердловской области за прошедшие выходные задержали 147 нетрезвых водителей

В период с 13 по 14 июля экипажи ДПС находились неподалёку от мест отдыха граждан. В ходе рейда инспекторы задержали 20 человек, которые ранее привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. За повторные нарушения ПДД им грозит уголовная ответственность. Ещё 21 водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении каждого из 147 задержанных составлены протоколы.

В областной ГИБДД сообщили, что за первые шесть месяцев на территории Среднего Урала по вине пьяных водителей произошло 123 ДТП, в них погибли 37 человек и ещё 147 получили травмы различной степени тяжести.