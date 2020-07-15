На Южном подъезде к Нижнему Тагилу нанесут экспериментальную дорожную разметку

ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» инициировало данный эксперимент с целью снижения числа ДТП с выездом на полосу встречного движения.

Известно, что теперь на проезжую часть будет продублирован знак «Обгон запрещен». Трафарет будет нанесет на асфальтовом полотне через каждые двести метров в случаях, если длина зоны действия выше указанного знака составит более пятисот метров.

А поверх дорожной краски будут насыпаться светоотражающие микростеклошарики, для лучшей видимости разметки издалека и в темное время суток.

Отмечается, что в обозримом будущем такая разметка появится на участках Екатеринбургской кольцевой автодороги, Серовском тракте, а также на автодорогах Нижний Тагил — Нижняя Салда и Екатеринбург — Реж — Алапаевск.

В случае, если эксперимент признают удачным, то такую разметку нанесут и на прочих региональных дорогах.